Pellezzano: dopo 3 anni di stop torna la Festa dell'Uva Il sindaco Morra: "Un piacevole ritorno al passato e alle tradizioni"

Dopo tre anni di stop forzato a causa della pandemia, sabato 8 ottobre ritorna, a Coperchia di Pellezzano, la quinta edizione della Festa dell'Uva per vivere un momento di aggregazione e di festa per tutta la Comunità.



"Un piacevole ritorno al passato - ha detto il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra - per una festa ricca di storia e tradizioni della vendemmia, che fa entrare nel vivo della stagione autunnale con la riscoperta di odori e sapori di un tempo.



Il programma prevede il ritrovo alle ore 16.00 presso via Corvito; alle 16.30 ci sarà la partenza dei carri allestiti a tema per le vie del paese con sfilata folkloristica accompagnata da canti e musiche popolari. Arrivo previsto a via Eroi Nassiriya. Parteciperanno I Cavalieri dei Due Principati di Baronissi e il Centro Equestre "Madre Terra" di Baronissi con corteo a cavallo e carrozza d'epoca.



Seguirà la benedizione dell'uva con dimostrazione della pigiatura dell'uva eseguita da bambine e bambini. Successivamente sarà la volta di un momento di aggregazione con musiche e balli con la partecipazione del gruppo folkloristico "A Paranza Ro' Tramuntan".



Durante la serata sarà attivo uno stand gastronomico con specilità tipiche locali. Nell'intermezzo musicale sarà effettuata l'estrazione dei premi della lotteria della Festa dell'Uva ed è organizzata dall’Associazione San Nicola. La festa è patrocinata dal Comune di Pellezzano.