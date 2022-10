Pagani: nonnina dormiva a terra in un portone, intervengono i servizi sociali Aiutato anche un giovane segnalato da alcuni commercianti. La nota dei consiglieri Calce e Sessa

Una storia a lieto fine arriva dal Comune di Pagani. A raccontarla sono i consiglieri comunali Vincenzo Calce ed Annarosa Sessa.

Una donna anziana, senza dimora, era stata trovata a dormire a terra, nei pressi del portone d'ingresso di un palazzo.

"I residenti di Corso Ettore Padovano ci aveva segnalato che una “nonnina”- conosciuta già per qualche problema verificatosi in passato- stanotte aveva dormito a terra in un portone e, questa mattina (ieri, ndr), vagava per strada senza meta. I servizi sociali, a cui si siamo rivolti, sono immediatamente intervenuti ed ora la signora, da loro seguita, sta raggiungendo una struttura di accoglienza".

Non è stato l'unico intervento messo in campo. Sempe nella giornata di ieri Agrosolidale è intervenuta a sostegno di un giovane del posto a seguito di un altro caso segnalato da alcuni commercianti di Corso Ettore Padovano, Via Marconi e Via Astarita.

"La risoluzione di due casi in meno di un’ora - hanno scritto, soddidfatti, i consiglieri - Le storie vanno raccontate e soprattutto va dato il giusto riconoscimento a chi ogni giorno è impegnato sul territorio. Ci corre l’obbligo di ringraziare pubblicamente AgroSolidale, il Direttore Gerardo Cardillo e tutto il personale, per aver prontamente affrontato e risolto due casi importanti", la conclusione.