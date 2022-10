San Valentino, più sicurezza fuori scuola: parte il progetto Nonno Vigile Possono presentare domanda tutti i residenti nel Comune dai 60 ai 75 anni

Si parte con il progetto Nonno Vigile a San Valentino Torio per aumentare la sicurezza fuori ai nostri plessi scolastici. E' stato pubblicato un avviso per promuovere l'iniziativa consistente nell'attività di sorveglianza, a titolo di servizio civico volontario con un rimborso spese mensili pari ad 100 euro, da parte dei cittadini, presso le locali scuole, durante gli orari di entrata ed uscita, intendendo dare così la possibilità di sentirsi parte attiva della società offrendo l'opportunità di accrescere la percezione di sicurezza e vivibilità nell'ambiente urbano soprattutto per quanto riguarda i bambini.

Per presentare domanda bisogna essere residenti nel Comune di San Valentino Torio, avere un'età compresa a i 60 anni e 75 anni (al compimento del 75* anno il volontario potrà terminare il servizio per l'anno in corso, ma non sarà possibile espletare il servizio per l'anno scolastico successivo se sarà previsto), esserein possesso di idoneità psico-fisica specifica (in relazione ai compiti da svolgere) dimostrata mediante certificato medico (non anteriore a tre mesi), godere dei diritti civili e politici; di non aver condanne penali; di non essere stati destituiti dai pubblici uffici.

"Ringazio di cuore l' Assessore alla Pubblica Istruzione Raffaella Zuottolo e il Consigliere Delegato alla Viabilita' e Sicurezza Urbana Ernesto Velardo, per aver condiviso questo progetto con il quale coinvolgere volontari anziani nel controllo e nella vigilanza dei nostri scolari all' ingresso ed all' uscita dai plessi scolastici.

Come vedete ci teniamo tanto alla sicurezza dei nostri bambini e proponiamo sempre iniziative sensate. Per tutti coloro che, avendo eta' compresa tra i 60 ed i 75 anni, vogliono dare una mano alla nostra comunita' in forma volontaria, e' previsto un rimborso spese, e' possibile iscriversi fino al 28 Ottobre", spiega il sindaco Michele Strianese.