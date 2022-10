Lotta ai tumori: una giornata dedicata alla prevenzione a Pontecagnano L'iniziativa nell'ambito del progetto Salute in Piazza: in programma visite specialistiche gratuite

Una giornata dedicata alla prevenzione oncologica dedicata ai cittadini di Pontecagnano. Si terrà la prossima domenica 30 ottobre, presso i locali dell'ex tabacchificio Centola, l'iniziativa nell'ambito del progetto Salute in Piazza, finanziato dalla Regione Campani.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Pontecagnano Faiano, è organizzata dall’Associazione Noi amici dell’Hospice e dell’ospedale di Eboli, presieduta da Armando De Martino.

Sarà possibile sottoporsi alle indagini dalle ore 9 alle ore 13. A titolo gratuito, saranno effettuate le seguenti visite specialistiche: screening urologico, melanoma e mammella, a cura dei dottori Felice Fiore, Franco Longo, Tiziano Stabile.

Il presidente De Martino: "La prevenzione è l'arma più efficace che abbiamo"

“La prevenzione è l'arma più efficace che abbiamo contro le malattie oncologiche” – ha evidenziato il Presidente Armando De Martino -. “L'obiettivo più importante che ci poniamo come realtà associativa è di trasformare luoghi nevralgici delle città del nostro territorio, in veri e propri villaggi della prevenzione, così da consentire a chi non può permettersi il costo di visite mediche specialistiche di poter accedere ai servizi sociosanitari. Ringraziamo, pertanto, il Comune di Pontecagnano per la grande sensibilità e la calorosa accoglienza”.

Il vice sindaco Di Muro: "La cura è una risposta, ma le domande vanno poste in tempo"

In merito, il Vice Sindaco con delega alla Salute Michele Roberto Di Muro ha invece dichiarato: “Da medico e rappresentante delle istituzioni non posso che esprimere massimo apprezzamento per iniziative come queste, che insistono sul tema della prevenzione. La cura è una risposta, ma le domande vanno poste in tempo utile, altrimenti si mette a rischio il proprio benessere psicofisico”.

Il sindaco Lanzara: "La prevenzione deve continuare inarrestabile"

Soddisfatto anche il Sindaco Giuseppe Lanzara: “Il lavoro di prevenzione deve continuare inarrestabile ed i cittadini devono sapere di poterlo compiere anche con il nostro supporto. Impiegare qualche ora da dedicare a se stessi, peraltro senza dispendio di risorse economiche, può salvare una vita e garantire una maggiore serenità. Invitiamo tutti a rispondere all’invito e a porre al primo posto la salute sempre”.

Per info e contatti, i pazienti possono scrivere a info@hospicepereboli.it.