Nuova vita per un immobile a Pellezzano: presto un micro-nido e centro cottura Firmato il contratto relativo al project financing dal titolo “EduCampus"

Da anni abbandonato e nel degrado, l'immobile sito in via Fravita in località Capezzano, nel comune di Pellezzano, sarà presto oggetto di un intervento di riqualificazione e ristrutturazione. È stato firmato, questa mattina, a Palazzo di città il contratto relativo al project financing dal titolo “EduCampus" che riguarda una proposta progettuale per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'immobile, mai completato.

Il progetto

L’attuazione dell’intervento di project financing, comprende la progettazione e realizzazione del centro di cottura a ridotto impatto ambientale, nonché la gestione dei servizi di micro-nido, del centro polifunzionale diurno per minori e del servizio di ristorazione scolastica, comprensivo di progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico dei relativi impianti, di manutenzione e gestione per la durata di anni 30.

Il rogito del contratto è stato redatto dalla segretaria comunale, dottoressa Giulia Risi. Presenti al momento della sottoscrizione il Sindaco Francesco Morra, il funzionario Alfonso Landi che ha seguito l’intero iter del project financing, Federica Alfano e il legale rappresentante delle società che si occuperanno dei lavori.

Le parole del sindaco Morra

“Con grande soddisfazione – ha detto il Primo Cittadino – stiamo per dare seguito al già annunciato project financing denominato “EduCampus” per la ristrutturazione e funzionalizzazione dell’immobile sito alla via Fravita in località Capezzano, finalizzato alla gestione di un servizio di “micro-nido” e alla realizzazione del centro polifunzionale diurno per minori e del servizio di ristorazione scolastica. Ringrazio tutti coloro che hanno messo in campo le proprie competenze, il proprio tempo e le proprie energie per giungere a questo risultato finale molto atteso. I lavori inizieranno da qui a breve”.