Messa in sicurezza della SP 39 tra Teggiano e San Rufo: verso la fine dei lavori Il sopralluogo del consigliere regionale Corrado Matera ed il sindaco Michele Di Candia

Verso la fine dei lavori della trafficata strada provinciale 39, tra il Comune di Teggiano e San Rufo. L'arteria, più volte, purtroppo, teatro di numerosi incidenti stradali, alcuni dei quali mortali, in passato, è stata oggetto di un importante intervento di messa in sicurezza finanziato dalla Regione Campania.

Il Consigliere Regionale Corrado Matera e il sindaco di Teggiano Michele Di Candia hanno effettuato un sopralluogo sul posto, verificando lo stato di avanzamento dei lavori. Sul tratto, dopo gli interventi di risanamento del manto stradale e la posa dell’asfalto, si sta completando l’implementazione della segnaletica stradale.

Soddisfatto il sindaco Di Candia

“Conosciamo bene, purtroppo, la casistica di mortalità della SP 39 -sottolinea il sindaco Michele Di Candia- e quindi voglio ringraziare la Regione Campania che ha finanziato i lavori, realizzando il progetto predisposto dal Comune di Teggiano. Se oggi possiamo parlare di sicurezza stradale è grazie alla Giunta Regionale guidata dal Presidente De Luca, con la quale già dalla passata legislatura abbiamo cominciato a ragionare sulla viabilità del nostro territorio. I risultati di oggi li abbiamo ottenuti grazie a Corrado Matera, che ha iniziato la sua tenace attività politica al servizio del territorio cinque anni prima degli altri. E che già come Assessore Regionale della prima Giunta De Luca, nella precedente legislatura, aveva riportato sotto i riflettori le istanze dei nostri territori, abbandonati per anni. Oggi si vedono i frutti di quella programmazione”.

Il consigliere Matera: "L'impegno sulla viabilità del Vallo di Diano continua"

Soddisfazione per i lavori effettuati sulla SP 39 è stata espressa anche da Corrado Matera: “Quest’opera di messa in sicurezza -evidenzia il Consigliere Regionale- era necessaria, su un tratto di strada che purtroppo negli anni passati si è dimostrato particolarmente pericoloso. Oggi possiamo dire che la SP 39, tra Teggiano e San Rufo, è stata completamente recuperata. Ma l’impegno sulla viabilità del Vallo di Diano continua, perché considero la sicurezza stradale un tema prioritario, che va necessariamente affrontato e risolto. Per questo motivo già con la vecchia programmazione della Regione Campania, nella precedente legislatura, abbiamo messo in campo diversi interventi sulle arterie valdianesi: alcuni sono stati realizzati, altri saranno realizzati prossimamente. Lo considero un imperativo morale, un dovere civico nei confronti delle nostre comunità”.

L'appello alla cittadinanza

Dal Consigliere Regionale Corrado Matera che dal sindaco Michele Di Candia arriva un appello a tutti gli automobilisti per il rispetto delle norme del codice della strada. “Limitare la velocità ed evitare distrazioni al volante -confermano- significa dimostrare buon senso, necessario per evitare di causare danni a sé stessi e agli altri”.