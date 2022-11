Al via a Capaccio Paestum lavori di efficientemento energetico Gli attuali supporti saranno sostituiti con apparecchi a tecnologia led

Sono stati consegnati oggi i lavori che porteranno al completamento dell’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione di Capaccio Scalo. I lavori, che consisteranno nella sostituzione degli attuali apparecchi illuminanti con nuovi apparecchi a tecnologia Led, saranno eseguiti con risorse stanziate dallo Stato e destinate a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico.

Le opere

Gli interventi di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione di Capaccio Scalo andranno ad aggiungersi a quelli già realizzati dall’amministrazione Comunale lungo Viale della Repubblica, Via Magna Grecia e Corso Italia. In particolare, riguarderanno: via Caduti di Nassirya, via Salvo d’Acquisto, via A. Gramsci, via A. De Gasperi, via Don Lorenzo Sturzo, via Alessandrini, via Einaudi, via Bachelet, via G. Rossa, via Fornilli, via Parri, via G. Falcone, via C.A. dalla Chiesa, viale Padre Pio, via G. Sacco, via A. de Pretis, via G. Garibaldi, via Pisacane, via Aldo Moro e Piazza Mercato.

La voce del sindaco

«La pubblica illuminazione è sempre stata una delle priorità della nostra azione amministrativa – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Oggi consegniamo i lavori che andranno a completare l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione di Capaccio Scalo, assicurando una migliore qualità dell’illuminazione e un risparmio economico all’ente».