Sapri sott'acqua, si lavora per liberare le strade dal fango Al lavoro anche gli operai della Comunità Montana Bussento-Lambro e Mingardo

A distanza di ore dal violento nubifragio che si è abbattuto su Sapri e il Golfo di Policastro, continuano gli interventi per liberare le strade della città dal fango.

In azione in queste ore anche gli operai della Comunità Montana Bussento-Lambro e Mingardo, che stanno supportando le attività sul territorio. In particolare gli interventi si stanno concentrando su quelle strade che risultano maggiormente colpite dall'ondata di maltempo: le piogge di queste ore non facilitano le attività di pulizia e messa in sicurezza della carreggiata.