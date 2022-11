Scambiato per un cinghiale e ucciso: lutto cittadino a Castelnuovo Cilento La comunità piange l'ex vicesindaco Giuseppe Lambiase: domani i funerali

Si terranno domani, presso la chiesa Santa Maria Maddalena a Castelnuovo Cilento, i funerali di Giuseppe Lambiase, il 70enne, ex vicesindaco del centro cilentano, con la passione per la caccia.

L'uomo è rimasto vittima di un tragico incidente, lo scorso 13 novembre. Durante una battuta di caccia con un amico, è stato scambiato per un cinghiale e ucciso da un colpo di fucile.

Il lutto della comunità

Il sindaco Eros Lamaida, nel giorno dell'ultimo saluto all'ex consigliere comunale, molto conosciuto e benvoluto in città, ha proclamato il lutto cittadino "ritenuto di interpretare il sentimento dell'intera comunità cittadina, profondamente colpita da questa drammatica notizia, che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore che ha colpito famitiari dello scomparso, ed intendendo manifestare in modo tangibile e solenne il dolore ed il cordoglio del Comune di Castelnuovo Cilento per questa grave tragedia che ha colpito tutta la cittadinanza".

Per domani, è stata quindi disposta l'esposizione a mezz'asta della bandiera comunale, posta nel Palazzo del Comune, in segno di lutto e la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall'Amministrazione.

Il primo cittadino ha inoltre richiesto ai titolari di attività commerciali ed ai pubblici esercenti di evitare comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino, e di abbassare delle serrande dalle ore 10 e fino alla conclusione della cerimonia funebre.

Agli Istituti scolastici, inoltre, è stato chiesto di esprimere la propria partecipazione al lutto cittadino osservando, dopo il suono della campana, un minuto di silenzio e raccoglimento.