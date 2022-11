Allarme furti a Sassano: il sindaco Rubino chiede l'intervento del Prefetto La nota: "I miei cittadini vivono quotidianamente in un clima di terrore"

Preoccupa l'escalation di furti in provincia di Salerno. Dopo l'Sos lanciato al prefetto dal sindaco di Baronissi, anche il primo cittadino di Sassano chiede la convocazione urgente del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Diversi i colpi che sono stati messi a segno nelle ultime settimane sia sul territorio comunale di Sassano, sia gli altri centri del Vallo di Diano.

Questa mattina il sindaco Rubino ha quindi inviato una nota al prefetto Russo chiedendo la convocazione della riunione al fine di definire un piano di interventi atti al contrasto degli episodi di criminalità.

Le parole del sindaco Rubino

"Ho posto l'accento su come i furti siano aumentati a dismisura, basti pensare che in un solo giorno si sono registrati quattro episodi di criminalità in diverse zone del paese. Condivido appieno le preoccupazioni e le ansie dei miei concittadini che vivono quotidianamente in un clima di terrore. L’esiguo numero di Forze dell’Ordine non riesce, purtroppo, a soddisfare la richiesta di implementare i servizi di controllo malgrado il costante impegno con il presidio del territorio 24 ore su 24 da parte delle forze di polizia", ha scritto il primo cittadino che, a tal proposito, questa mattina, ha anche incontrato i vertici locali di Carabinieri, Polizia di Stato e guardia di Finanza per condividere i timori sul fenomeno.

I chiarimenti sulle telecamere

Infine, la nota inviata al Prefetto è stata anche l’occasione per chiarire lo stato attuale del sistema di video sorveglianza che insiste sul territorio comunale di Sassano. "Si precisa che le telecamere non sono in funzione da ben sei anni, ovvero da quattro anni prima dell'insediamento della giunta Rubino", scrivono dall'amministrazione.

"Alla luce di ciò, è alquanto strumentale da parte di quanti imputano alla giunta Rubino colpe che casomai sarebbero da addebitare proprio a coloro che siedono oggi tra i banchi del consiglio comunale in rappresentanza del gruppo di opposizione che ha governato sino a due anni fa", l'accusa.