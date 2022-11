Viabilità nel Cilento, proseguono i lavori in località Rizzico Gli interventi interessano la strada tra Ascea e Pisciotta

Proseguono i lavori lungo la strada regionale ex strada statale 447 in località Rizzico, tra i Comuni di Pisciotta e Ascea. La riapertura, prevista per oggi, è slittata a lunedì mattina alle ore 6.

I lavori

Gli interventi di ripristino dl manto stradale si sono resi necessari dopo l’ondata di maltempo che la scorsa settimana ha investito la costiera Cilentana.

La strada, tra l’altro, è da anni in pessime condizioni. I lavori sulla Pisciottana, finanziati con 14 milioni di euro, consentiranno di bypassare definitivamente il problema.