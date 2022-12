Silenzio e commozione a Postiglione per la tragedia di Ischia Il consiglio comunale ha ricordato le vittime ed inviato un messaggio di solidarietà

Silenzio e commozione, così il consiglio comunale di Postiglione ricorda la tragedia di Ischia. In piedi, in silenzio per un minuto. Poche parole di cordoglio per le unidici vittime e di ringraziamento ai soccorritori.

Il sindaco Carmine Cennamo, il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Matteo, e i consiglieri di maggioranza e minoranza, hanno ricordato ieri sera, durante la seduta del consiglio comunale, la tragedia che nei giorni scorsi ha colpito la cittadina di Casamicciola, sull’isola di Ischia.

La tragedia

Era la notte tra il 25 e il 26 novembre quando, una colata di fango e detriti, venuta giù dalla frana che ha interessato la montagna, ha travolto e distrutto il centro abitato di Casamicciola, provocando 11 morti. A scendere in campo, migliaia di volontari e soccorritori, provenienti da tutta Italia e giunti ad Ischia per portare aiuto e sostegno alla popolazione ischitana sfollata dalla zona interessata dalla frana e per liberare le case, i negozi e le strade invase dal fango.

Il messaggio di solidarietà dell'amministrazione di Postiglione

A ricordare i morti e ad inviare un messaggio di solidarietà ai sopravvissuti e al sindaco di Casamicciola, il consiglio comunale di Postigione.

“La comunità di Postiglione si stringe al dolore che ha colpito la popolazione ischitana- hanno detto il sindaco di Postiglione, Carmine Cennamo, e il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Matteo. – A coloro che hanno perso i propri familiari travolti ed uccisi dal fango e all’intera collettività, il consiglio comunale esprime la solidarietà e la vicinanza per l’accaduto. La tragedia di Ischia- hanno aggiunto- che ci ricorda l’importanza della prevenzione del dissesto idrogeologico, ha mostrato ancora una volta, il ruolo efficiente e fondamentale di volontari e soccorritori italiani impegnati nelle emergenze ed ai quali va la stima e la gratitudine del consiglio comunale e dell’intera collettività di Postiglione”.