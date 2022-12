Pneumatici forati nel centro storico di Sarno: la denuncia di un cittadino L'appello dei residenti: "Servono più controlli e telecamere"

Ancora vandali in azione a Sarno. Nella mattinata di ieri, un lettore ha denunciato di aver ritrovato la sua auto con i quattro pneumatici forati, con un'arma da taglio. Il cittadino ha quindi sporto denuncia al commissariato di polizia.

L'auto, così come descritto nella segnalazione inviata alla nostra redazione, si trovava in sosta in Via De Liguori, all'altezza del civico 75.

Dopo aver scoperto il danno ed aver allertato il 112, sul posto sono giunti una volante del locale commissariato di polizia e successivamente una pattuglia dei Carabinieri.

La ricostruzione

"Le Forze dell'Ordine hanno effettuato gli accertamenti del caso e hanno potuto constatare che si trattava di squarci causati da arma da taglio. - ha presente F.S., il proprietario dell'auto danneggiata - Ho presentato denuncia negli uffici del Comando Stazione Carabinieri, diretti dal Comandante Luogotenente Nasti Antonio. Credo che si tratti dell'ennesimo atto intimidatorio nei miei confronti".

L'uomo ha, infatti, raccontato di esser già stato vittima, in passato, di analoghi atti vandalici: "Sono stato vittima di analogo evento ad inizio febbraio 2022 a Sarno, in Piazza Garibaldi, e nell'ottobre del 2021, in Via de Liguori".

Inoltre, lo scorso 4 dicembre, un suo vicino di casa aveva anche denunciato di aver ritrovato della colla nella serratura del suo locale deposito, situato sempre in via de Liguori.

L'appello

"Non ci fermeremo dinanzi a questi atti di vigliaccheria. - scrive il cittadino - Circa un anno fa avevo presentato una richiesta all'assessore alla Sicurezza Avv. Salvato e al Sindaco Dott. Giuseppe Canfora per l'installazione di telecamere di videosorveglianza ma non ho avuto alcun riscontro in merito. Sono necessari maggiori controlli da parte delle Forze dell'Ordine e va rafforzato il sistema di videosorveglianza nel Centro Storico. L'amministrazione comunale è miope e non si rendono conto delle problematiche del territorio. A pagarne le spese sono i cittadini onesti", si conclude la nota.