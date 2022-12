Un Natale ricco di eventi a Fisciano: appuntamenti itineranti in ogni frazione Presentato il calendario delle manifestazioni in programma dal 10 dicembre al 6 gennaio

Un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgerà ogni zona del territorio ed allieterà i residenti di tutte le frazioni: presentato questa mattina il calendario degli eventi natalizi dal titolo “Fisciano Magica – Aspettando il Natale”.

Tante le manifestazioni in programma a partire da sabato 10 dicembre fino al prossimo 6 gennaio. Si parte da domani, alle ore 18, presso la Villa Comunale di Fisciano con il Sindaco Vincenzo Sessa che provvederà all’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie. A seguire ci saranno laboratori ed animazione per i bambini.

Presenti alla presentazione del calendario di appuntamenti il Sindaco Vincenzo Sessa, l’Assessore agli eventi e al turismo Teresa D’Auria, il Consigliere Comunale del Gruppo “Noi per Fisciano” Nicola Prudente e il Presidente della Pro Loco Fiscianese Donato Aliberti.

Il sindaco ringrazia gli sponsor: "Da soli non ce l’avremmo fatta"

“Anche in un momento di crisi economica generalizzata – ha affermato il Sindaco Vincenzo Sessa – possiamo comunque proporre ai nostri cittadini un calendario ricco di eventi natalizi. Sento il dovere di ringraziare gli sponsor che hanno finanziato gli eventi in programma evitando all’Ente di intervenire con le casse comunali in un momento di grande difficoltà economica per tutti gli Enti locali. Da soli non ce l’avremmo fatta. Un ringraziamento che si estende a tutte le associazioni del territorio, alla Pro Loco, alla Fisciano Sviluppo e alle parrocchie che hanno contribuito, ciascuno per quanto di competenza, alla realizzazione di un programma di eventi che vedrà coinvolte tutte le frazioni del territorio. Fare rete creando le giuste sinergie risulta la strategia vincente per portare sviluppo alla nostra collettività”.

L'assessore D'Aria presenta gli eventi: "Grandi novità"

“Quest’anno – ha aggiunto l’Assessore Teresa D’Auria – ci sono grandi novità: la prima è quella di un Natale itinerante. A chiedercelo sono stati i cittadini, i commercianti, i parroci delle varie parrocchie. Un invito accolto ben volentieri dall’Amministrazione Comunale. Tra gli eventi di maggior rilievo si segnalano: il villaggio di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, “Babbo Natale in Tour” e la presenza di un personaggio di Rai Yoyo che si terranno nelle frazioni più grandi del nostro territorio Fisciano, Lancusi e Penta, senza ovviamente dimenticare tutte le altre località nelle quali sono stati organizzati tanti altri appuntamenti. Altro momento importante sarà la riproposizione della cena solidale con gli anziani del nostro territorio. E ancora un evento musicale con i giovani artisti del nostro territorio e le “Chiavi della Città” in versione “Winter Edition”. Siamo soddisfatti come amministrazione e ringraziamo tutti i gruppi consiliari, sia della maggioranza che della minoranza, che hanno contribuito per consentire la buona riuscita della manifestazione”.

“Anche quest’anno, come negli anni precedenti – ha detto il Presidente della Pro Loco Donato Aliberti – siamo stati al fianco dell’amministrazione per fare da supporto all’organizzazione degli eventi natalizi, che ripartono dopo due anni di blocco forzato. Ringrazio le parrocchie e le associazioni del territorio, così come i commercianti che ci hanno affiancato in questa organizzazione. In particolare la Pro Loco si è occupata di realizzare uno spettacolo itinerante dei burattini per tutte le frazioni coniugando il tema del gioco con quello dell’ambiente grazie alla Fisciano Sviluppo per sensibilizzare i più piccoli alla cultura del riciclo dei rifiuti”.

“Ha aggiunto - il Consigliere Prudente – siamo soddisfatti di aver preso parte all’organizzazione degli eventi natalizi perché crediamo che la crescita e lo sviluppo di un territorio passi anche e soprattutto attraverso il dialogo e il coinvolgimento dei cittadini. La proposta di realizzare una serie di appuntamenti itineranti costituirà anche una importante vetrina per il nostro territorio per farlo meglio conoscere al di fuori dei nostri confini”.

Gli sponsor

Il sindaco, a conclusione dell’incontro con la stampa, ha voluto ringraziare gli sponsor, in particolare: la Camera di Commercio di Salerno, “CD Consulting srl consulenza aziendale”, “F.lli Pierro srl”, “Progetto 2000”, McDonald Nocera Superiore e Fisciano e la “Scimmia Ubriaca”, oltre alla preziosa collaborazione della Pro Loco Fisciano, “Fisciano Sviluppo” e “Niente di Meno unconventional”.