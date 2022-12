Camerota diventa "E-bike sharing": postazioni su tutto il territorio E' stata approvata in giunta la proposta progettuale

A Camerota al via il progetto di ‘E-bike sharing’ che metterà a disposizione dei cittadini una serie di biciclette a pedalata assistita disloccate in diversi punti di parcheggio, che gli utenti potranno utilizzare durante il giorno, con il vincolo di consegnarle presso uno dei vari punti di raccolta, che può anche non coincidere con il punto di prelievo. Continua senza sosta il lavoro dell’amministrazione comunale di Camerota, guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, da sempre attenta a migliorare la vita dei cittadini, che già da tempo ha attivato politiche sostenibili, come la ‘Zona 30’ nel centro abitato, la nomina del Mobility Management comunale, la delega di un assessore allo “Spazio Pubblico Bene comune”, portando lo stesso borgo a diventare uno dei 150 Comuni Ciclabili FIAB e a conquistare la Bandiera Gialla.

La proposta

Su proposta dell’assessore al Turismo Teresa Esposito, grazie al lavoro svolto in sinergia con il consigliere Francesco Saturno, è stata approvata in giunta la proposta progettuale ‘E-bike sharing’. Il Comune di Camerota, infatti, è una delle maggiori mete turistiche estive della regione, che produce uno spostamento di veicoli a motore con numeri esponenziali. La strategia di sviluppo del comparto turistico richiede una programmazione integrata che presuppone una stretta circolarità tra comparto turistico e sviluppo territoriale, in funzione delle esigenze dei flussi turistici e delle caratteristiche naturali e antropiche del territorio, così da garantire uno sviluppo socioeconomico e culturale, assicurando la contemporanea preservazione delle risorse presenti e la sostenibilità energetica.

I cicloposteggi

I cicloposteggi saranno localizzati in tutte e quattro le frazioni del Comune di Camerota, con un incremento di stazioni nel periodo estivo. «Camerota va sempre di più verso la sostenibilità e i nuovi metodi di mobilità già diffusi in Europa - spiega l’assessore al Turismo Teresa Esposito -. Il progetto parte da lontano e vede il coinvolgimento di vari attori. La finalità è quella di poter agevolare gli spostamenti sia ai cittadini che ai turisti. E’ l’ennesimo passo in questa direzione e sarà seguito da altre idee innovative che andranno ad arricchire tale offerta».