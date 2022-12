Costituito a Serre il forum dei Giovani: "Valido strumento per tutta la città" Niccolò Passannanti eletto Coordinatore. Il sindaco Opramolla: "L'inizio di un percorso virtuoso"

E' stato presentato ieri sera, presso la Sala Consiliare di Via Vittorio Emanuele II, il Forum dei Giovani Serre. La nascita del gruppo rappresenta, come sottolineato dal sindaco Opramolla, "un fatto positivo per tutta la cittadinanza".

"Tanti giovani, attraverso questo valido strumento, potranno diventare parte attiva della comunità collaborando insieme per il bene del paese e offrendo il loro contributo nell'interesse esclusivo della collettività", ha aggiunto il primo cittadino.

L'incontro

A prendere parte all’incontro sono stati il Sindaco di Serre, Antonio Opramolla e l’Assessore alle Politiche Giovanili, Antonio Luongo che hanno portato i saluti di tutta l’amministrazione comunale; Rosario Madaio, Coordinatore Forum dei Giovani Provinciale; Karol Potolicchio, Consigliere del Coordinamento Provinciale e Niccolò Passannanti, neoeletto Coordinatore del Forum dei Giovani di Serre a cui sono state affidate le considerazioni finali.

La serata ha visto, inoltre, la partecipazione di giovani amministratori e rappresentanti dei Forum dei comuni di Battipaglia, San Gregorio Magno, Acerno, Controne e Sicignano degli Alburni.

"È stato un momento di confronto molto partecipato e vivo che, siamo certi, rappresenti solo l’inizio del percorso virtuoso del Forum dei Giovani di Serre a cui vanno i migliori auguri, da parte di tutta l’Amministrazione Comunale e di tutti i serresi, per un proficuo e sereno lavoro", ha detto la fascia tricolore.

Il direttivo

Il direttivo del forum è composto dal coordinatore Niccolò Passannati, dal vice coordinatore Rosario Catalano, dalla tesoriera Martina Orsano, dal segretario Vito Morcadi e dai consiglieri Manuel Romano, Antonella Ferreri, Michele Palomba, Giuseppe Lo Regio, Giovanni Cornetta, Nicole Mazzella ed Emanuele Cornetta.