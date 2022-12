Giornata dedicata alla pulizia delle spiagge a Castellabate L'appuntamento è per domenica 18 dicembre

Pulizia delle spiagge nel paese di Benvenuti al Sud. L'iniziativa, "Ripuliamo insieme le nostre spiagge", si terrà domenica 18 dicembre, a partire dalla 9, con ritrovo in piazza Lucia. La giornata è stata organizzata dal Comune di Castellabate.

I commenti

«Il nostro impegno per la ripresa del nostro paese continua senza sosta in tutti gli ambiti, dal pubblico al privato. Ho da subito appoggiato questa iniziativa a salvaguardia e tutela dell’ambiente e delle nostre spiagge duramente colpite dall’evento calamitoso. Insieme possiamo davvero compiere un gesto d’amore per l’ambiente e la nostra terra» dichiara il sindaco Marco Rizzo.

«Abbiamo già organizzato altre iniziative ambientali ma questa è differente dalle altre proprio perché realizzata dopo l’alluvione dello scorso novembre che ha causato danni ingenti non solo ai litorali ma al territorio intero. Ripulire le nostre spiagge, parte della bellezza paesaggistica e naturalistica del nostro territorio, è gesto d’amore che possiamo compiere non solo per l’ambiente e la sua tutela ma per la salvaguardia del nostro intero patrimonio floristico.Vi aspettiamo domenica per poter ripulire insieme le nostre spiagge!» afferma l’assessore Nicoletta Guariglia.