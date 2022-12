Servizio civile a Pellezzano: bando per la selezione di 20 giovani I progetti del Comune per i quali è possibile presentare domanda sono tre

Il Comune di Pellezzano partecipa al bando emanato dal dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (DPGSCU) per la selezione di operatori volontari.

In qualità di Ente di accoglienza e in collaborazione con gli Enti capofila Associazione Iride e Opportunity Aps, è infatti presente con tre progetti inseriti nei Programmi di intervento “Per i giovani ad ogni costo” per un totale di 20 volontari.

Come inviare la domanda

Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma DOL al sito https://domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, che consente di inviare l'istanza di partecipazione attraverso PC, tablet o smartphone. Per accedere al sito è necessario essere in possesso delle credenziali SPID di livello di sicurezza 2, oppure di quelle fornite dal Dipartimento per i cittadini di Paese appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia.

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino al giorno e all'ora di scadenza del bando. Il termine per partecipare è fissato alle ore 14.00 del 10 febbraio 2023.

Possono partecipare tutti i giovani in possesso dei requisiti qui di seguito indicati:

Essere in possesso di cittadinanza italiana, europea, o extra Unione Europea con regolare permesso di soggiorno Aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; Non aver riportato condanne secondo quanto previsto dall'art. 2 del bando N.B. Le informazioni rappresentano una sintesi dei criteri di partecipazione contenuti nel bando. Si raccomanda di prendere visione del testo integrale.

I progetti del Comune di Pellezzano per i quali è possibile presentare domanda di partecipazione sono i seguenti:

THE SWITCHING GENERATION – Settore (Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport) Area di intervento (Animazione culturale verso i giovani – Sportelli informa) n. 12 volontari LA SCUOLA RESILIENTE - Settore (Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport) Area di intervento (Lotta all’evasione e all’abbandono scolastici e all’analfabetismo di ritorno – Attività di tutoraggio scolastico) n. 12 volontari PREVENIAMO E PROTEGGIAMO – Settore (Protezione civile) Area di intervento (Prevenzione e mitigazione dei rischi – Gestione delle emergenze)

Le schede sintetiche dei progetti e tutti gli altri allegati per la presentazione della domanda di partecipazione sono consultabili nella sezione “Notizie” del sito istituzionale del Comune di Pellezzano.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all'Ufficio URP presso il Municipio dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30 ed il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15:45 alle 18:15.