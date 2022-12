Roccapiemonte brilla per Natale: un regalo luminoso per tutti i cittadini Il sindaco Pagano: "Non potevano non accendere i riflettori sulla festa delle feste"

Roccapiemonte brilla per Natale. Dall'amministrazione arriva "un regalo luminoso per tutti i cittadini" in Piazza Zanardelli.

Si tratta dell'ultima opera luminosa installata in città, grazie all’impegno profuso dal Sindaco Carmine Pagano, dal Consigliere Comunale con delega al Commercio Doriana Rescigno e del Consigliere Comunale delegato agli spettacoli Giuseppe Ciancio e anche grazie ad un importante contributo ottenuto dalla Camera di Commercio di Salerno, per celebrare le feste natalizie di quest’anno.

Il sindaco Pagano: "Il nostro regalo per i cittadini"

“E’ un regalo che abbiamo voluto simbolicamente donare ai rocchesi – hanno il Sindaco Pagano e i due Consiglieri Rescigno e Ciancio – perché questo è il primo Natale che non viviamo nell’ombra del Covid, il primo durante il quale, facendo sempre attenzione alle buone regole, potremo tornare a divertirci come accadeva nella normalità di qualche anno fa. E’ vero che c’è la crisi energetica, è vero che viviamo un periodo non facile, ma proprio per questo non potevamo non accendere i riflettori sul Natale, la festa delle feste, quella della nascita di Gesù”.