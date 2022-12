Borse di studio agli studenti meritevoli di Sant'Egidio: "Premiato il talento" 27 in tutto le borse assegnate messe a disposizione dall'amministrazione comunale

Il Comune di Sant'Egidio premia il merito ed il talento. Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di consegna delle Borse di studio per studenti meritevoli messe a disposizione dall'Amministrazione comunale.

I riconoscimenti

27 in tutto le borse assegnate a studenti e studentesse che, nello scorso anno scolastico o accademico, hanno conseguito il massimo dei voti: 14 borse del valore di 150 euro per la sezione delle scuole medie; 6 del valore di 250 euro per le scuole superiori; 7 del valore di 400 euro per l'università. "Una bella serata di festa per una comunità che premia il merito", il commento dell'amministrazione.