Finanziate sette misure per la digitalizzazione a Camerota Si tratta di un’importante occasione per il comune a sud di Salerno

L’amministrazione comunale di Camerota, guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, è riuscita ad ottenere tutte e sette le misure Pnrr relative agli avvisi pubblici per la digitalizzazione dei servizi dell’Ente.

La voce da Palazzo di Città

«La digitalizzazione e la semplificazione sono due sfide molto importanti per il nostro Comune - dichiara l’avvocato Valentino Mazzeo, delegato all’Innovazione tecnologica -. Siamo in una fase di trasformazione digitale che coinvolge tutto il Paese. Non si può semplificare e sburocratizzare, senza intervenire sui processi organizzativi e senza una costante informatizzazione. La pandemia ha dato una forte spinta alla transizione digitale, pensiamo allo smart working ad esempio. Senza la digitalizzazione la Pubblica amministrazione e tanti altri processi si sarebbero fermati. Camerota guarda al futuro e questi sono segni tangibili dell’azione amministrativa».

Il sindaco

«Continua il processo di modernizzazione da parte del Comune di Camerota - aggiunge il sindaco Mario Salvatore Scarpitta -. Dopo l’assunzione di numerose figure tecniche e amministrative all’interno dell’ente, tutti giovani preparati e con grandi prospettive di crescita, ricevere questi finanziamenti che produrranno un impatto notevole sulla pubblica amministrazione, è davvero molto importante. Ringrazio l’avvocato Valentino Mazzeo per il risultato che è stato raggiunto con lavoro e determinazione. Questa è la prova di una squadra di governo coesa e con dei compiti precisi da portare avanti».

Le misure finanziate

Misura 1.4.4 - Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - Spid Cie - Importo 14.000 €

Misura 1.4.3 - Adozione App Io - 50 servizi - Importo 17.150 €

Misura 1.4.3 - Adozione PagoPA - Importo 41.993 €

Misura 1.2 - Abilitazione al Cloud - Importo 121.992 €

Misura 1.4.5 - Piattaforme notifiche digitali - Importo 32.589 €

Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Importo 155.234 €

Misura 1.3.1 - Piattaforma digitale nazionale - Importo 20.344 €