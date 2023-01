Proseguono i lavori in via Cinque a Cava: completato Il muro di contenimento Per la realizzazione del muro superiore sono stati eseguiti 64 dei 108 pali previsti

Proseguono i lavori in via Cinque a Cava de' Tirreni. Nell'ultimo aggiornamento reso noto, il sindaco Vincenzo Servalli ha fatto sapere che è stato completato Il muro di contenimento relativo al primo terrazzamento per tutta la sua lunghezza di circa 55 m. Per la realizzazione del muro superiore sono stati eseguiti 64 dei 108 pali previsti.

"È un lavoro complesso e impegnativo per l'ampiezza del fronte di intervento - afferma il vicesindaco, con delega ai lavori pubblici Nunzio Senatore - ovviamente si lavora nel vallone sottostante e chi percorre la strada non se ne rende conto, ma si va avanti e in questo periodo bisogna tenere conto delle condizioni atmosferiche".