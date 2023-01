Camerota adottata proposta definitiva del Piano Urbanistico Comunale Per il sindaco Scarpitta è un «evento storico»

La Giunta comunale di Camerota ha adottato la proposta definitiva di Piano Urbanistico comunale (P.U.C.). Conformemente a quanto previsto dal Regolamento regionale n.5/2011, contestualmente alla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, e quindi presumibilmente l’ultimo lunedì di gennaio 2023, gli elaborati del Piano verranno pubblicati sul sito del Comune e depositati in segreteria per la libera visione al pubblico. Da tale data scatteranno i 60 giorni durante i quali chiunque può presentare osservazioni alla proposta adottata. Pertanto, dopo la fase di incontri e partecipazione espletata sulla proposta preliminare nel 2017, la parola torna ai cittadini per le osservazioni finali.

La reazione del sindaco

«Si tratta di evento storico di eccezionale portata strategica - ha commentato Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota -. Il Piano adottato prevede un articolato e complesso sistema di norme e di interventi necessari per affrontare gli importanti obiettivi di sviluppo economico e sociale, di riqualificazione della struttura insediativa e dell’offerta turistica, di potenziamento del sistema infrastrutturale e dei servizi, di salvaguardia e valorizzazione ambientale nonché di sicurezza del territorio in termini di mitigazione e prevenzione dei fattori di rischio naturale. E’ un Puc dinamico che guarda alla Camerota del futuro. Ci auguriamo che arrivi il contributo anche da parte dei cittadini per renderlo ancora migliore. Infine ringrazio i tecnici, i professionisti e gli uffici che nel corso di questi anni, nei rispettivi ruoli, hanno lavorato a questo importante risultato».