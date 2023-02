Programmati importanti interventi a Castel San Giorgio a ridosso del Solofrana L'incontro con i vertici del Consorzio di Bonifica

Incontro con i vertici del Consorzio di Bonifica: programmati importanti interventi sul territorio di Castel San Giorgio per la sicurezza delle aree a ridosso del Solofrana.

Come concordato durante l'incontro della settimana scorsa in Regione con il vice presidente della giunta regionale della Campania, on. Fulvio Bonavitacola, il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara, con una delegazione di amministratori comunali composta dal vice sindaco Giustina Galluzzo e dall'assessore Domenico Rescigno, ha partecipato ad un importante briefing di lavoro al Consorzio di Bonifica per rappresentare le urgenze del territorio e programmare gli interventi richiesti. All'incontro, per il Consorzio, hanno partecipato il presidente Mario Rosario D'Angelo, il direttore generale Ing.Luigi Daniele, il capo area progettazione Ing. Carloni, gli ingegneri Francesco Gregorio e Luca Giordano e Damiano Odierna, componente la giunta del Consorzio.

Presto l'inaugurazione dei lavori di realizzazione della Vasca Valesana

«Ringrazio tutti i vertici del Consorzio che stamane, ancora una volta, hanno dimostrato competenza, professionalità ma anche volontà di agire in sinergia con il Comune di Castel San Giorgio per la risoluzione di alcune criticità-ha detto il sindaco Paola Lanzara - Un grazie al presidente D'Angelo che ha accolto le nostre richieste, compatibilmente con le risorse e le competenze del Consorzio. Si tratta di interventi di manutenzione e di pulizia nelle aree di via Ferrovia e via Palmeto, particolarmente soggette alle esondazioni.

Fissata anche la data per la cerimonia di consegna dei lavori di realizzazione della Vasca Valesana. Giovedì 16 febbraio alle ore 10, alla presenza dei vertici del Consorzio, daremo il via a questa importante opera finanziata dal Ministero dell' Agricoltura per 4,5 milioni di euro. Finanziamento ottenuto grazie all'eccellente lavoro svolto dall'ufficio tecnico del Consorzio. La vasca Valesana accoglierà al suo interno anche un piccolo polmone verde con la piantumazione di pioppi e gelsi mentre sarà attraversata lungo il perimetro esterno da una pista ciclabile. Un'altra grande opera per Castel San Giorgio - ha continuato il primo cittadino.

Abbiamo stabilito di fissare un appuntamento in Regione, con l'Ing. Vacca, per cercare di capire a che punto è un'altra importante progettualità relativa alla realizzazione delle briglie di trattenuta degli affluenti del Canale Torello. Un incontro particolarmente cordiale ma anche molto proficuo quello di stamattina - ha concluso il sindaco Paola Lanzara-grazie alla collaborazione e sinergia avviata già da qualche anno con il Consorzio, a Castel San Giorgio stiamo affrontando e risolvendo numerose criticità ambientali».