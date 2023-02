Cultura, sport e arte: chiamata alla socialità per under18 a Nocera Superiore Ecco il progetto APP…ARAMMECE - Aunimmece, alluccammo

Si chiama “APP…ARAMMECE -“Aunimmece, alluccammo” ed è il progetto rivolto ai ragazzi under 18 di Nocera Superiore per la frequenza ad attività socio-educative, culturali, ricreative, sportive e artistiche.

La rinascita giovanile post-covid riparte anche da qui, dal ritorno alle relazioni, agli stimoli, all’aggregazione affiancata da psicologi, educatori, animatori sociali soprattutto per chi ha vissuto un momento di disagio.

Le attività saranno gestite dalla Cooperativa Il Sentiero e si svolgeranno in via Croce, presso i locali della Parrocchia San Michele Arcangelo che già ospita i servizi comunali del Polo territoriale per le famiglie.

Il progetto prevede una partecipazione di massimo 35 giovani residenti in Nocera Superiore ed avrà la durata di mesi cinque, salvo successive proroghe.

Destinatari

Le iniziative saranno rivolte ai ragazzi di età compresa tra i 12 e 18 anni non compiuti.

Attività proposte

Tutte le attività saranno volte a favorire processi di socializzazione, dando continuità educativa e opportunità relazionali e di crescita armoniosa, attraverso laboratori di teatro, cortometraggio, attività di giochi, ginnico-sportive (tra cui skateboard, pattinaggio), escursioni e visite guidate, viaggi organizzati verso mete culturali e di intrattenimento tra cui, non esaustivamente, serate teatrali, cinema, occasioni culturali come visite guidate di mostre artistico – culturali, e altre proposte che nasceranno dagli stessi partecipanti.

Modalità di partecipazione

Si potrà fare istanza scaricando dal sito web del Comune di Nocera Superiore l’apposita modulistica, da presentare entro il giorno 20.02.2023 all’ufficio protocollo del Comune a mano nei seguenti giorni e orari: Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 09.00 – 13.00, martedì e giovedì 15.30- 17.30 oppure via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.nocera-superiore.sa.it