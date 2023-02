Riaperto il passaggio carrabile su via Pagliarola a Castellabate Il sindaco: "Un collegamento nevralgico della frazione marinara"

Dopo il completamento dei primi lavori di ripristino della Via Naso in fase di esecuzione, resa impraticabile dagli eventi alluvionali dello scorso novembre, questa mattina è stato riaperto il passaggio carrabile su via Pagliarola, la strada a senso unico che porta sul Lungomare Pepi.

Parla il sindaco Marco Rizzo

“Un collegamento nevralgico della frazione marinara, e fondamentale per l’intero tessuto socio economico di un’intera comunità, riaperto a seguito gli urgenti interventi di totale rifacimento di via Naso, per farci trovare pronti alla imminente stagione estiva in cui Castellabate sarà nuovamente meta scelta da tantissimi turisti” dichiara il sindaco Marco Rizzo.