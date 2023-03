Maioliche dedicate alle donne: l'iniziativa per l'8 marzo a Nocera Superiore Le incisioni in ceramica sono state fatte a mano dagli studenti del liceo “Galizia”

L’anno scorso fu una panchina rossa nel ricordo di Anna Borsa la testimonianza dell’impegno civico per le donne promosso dall’Amministrazione Cuofano. Quest’anno saranno le maioliche fatte a mano dagli studenti del liceo “Galizia” a sottolineare, in occasione dell’8 marzo, la Festa delle Donne a Nocera Superiore.

Le incisioni in ceramica verranno apposti all’ingresso dei principali luoghi pubblici della città (municipio, biblioteca comunale, centro polivalente, scuole): la cerimonia di scoprimento si terrà mercoledì 8, alle ore 10:30, e la prima tappa sarà proprio il Comune.

Le parole del sindaco Cuofano

«I simboli accompagnano l’impegno di ciascuno ogni giorno ed i buoni esempi da tenere per la crescita culturale di una comunità – dichiara il Sindaco Giovanni Maria Cuofano – la Festa della Donna non deve certo ridursi alla sola giornata dell’8 marzo, ma deve trovare in quel giorno la sua dimensione comunicativa più forte: ecco perché alla forma va unita la sostanza, come facciamo quotidianamente, attraverso le nostre Politiche Sociali e Pari Opportunità, nel dare ascolto e sostegno alle donne in difficoltà».