Castel San Giorgio più pulita: parte il nuovo calendario per la differenziata Parte la campagna di sensibilizzazione per un paese più ordinato: in arrivo multe per i trasgressori

Il Comune di Castel San Giorgio e la Sarim, l'azienda che si occupa del servizio di Igiene Urbana, stanno distribuendo, in questi giorni, il nuovo calendario per la raccolta differenziata.

“Castel San Giorgio è già all'80% di raccolta differenziata ma possiamo fare sempre meglio- ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara - i complimenti vanno ai cittadini ma anche a tutti gli operatori che quotidianamente contribuiscono a fare del nostro comune un paese più pulito ed ordinato. La raccomandazione è quella di seguire le regole e di attenersi scrupolosamente al calendario che potrà essere ritirato, a partire da domani, presso la sede di via Nocelleto, dove tutti i giorni, dal lunedì al sabato, fino alle 12,verranno distribuite anche le buste. In arrivo maggiori controlli e multe a chi non si atterrà alle semplici regole ha sottolineato ancora Paola Lanzara - ma sono certa che non ce ne sarà bisogno.

In programma anche una campagna di sensibilizzazione nelle scuole che partirà nelle prossime settimane L'appello che faccio ai sangiorgesi è quello di continuare a prenderci cura, insieme, della nostra Castel San Giorgio, oggi ancor più di ieri. Ed allora buona raccolta differenziata a tutti” - ha concluso il sindaco Paola Lanzara.

Le novità

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il conferimento dei cartoni da parte dei commercianti dovrà avvenire esclusivamente il martedì sera ed il venerdì sera. I cartonati dovranno essere smaltiti piegati e legati in pacchi.

Torna anche lo smaltimento porta a porta degli sfalci e potature che dovranno essere conferiti, sia in Zona A che Zona B nella serata di mercoledì. La raccomandazione è quella di conferire gli sfalci in piccole quantità. Vietate le buste in plastica, gli sfalci dovranno essere conferiti o in fascine ben legate o in contenitori di cartone ben sigillati.

Si raccomanda, inoltre, di conferire la frazione umida negli appositi mastelli o anche in secchi. Per lo smaltimento di pannolini e pannoloni tre i giorni di conferimento, domenica sera, martedì sera e venerdì sera. Per chi avesse particolari esigenze di ritiro domiciliare occorre registrarsi presso la sede di Via Nocelleto.

Per ingombranti e Raee confermato il numero Verde 800983850 per il ritiro gratuito a domicilio. Confermati i giorni di lunedì e giovedì sera per il conferimento del multimateriale. Resta bandito l'utilizzo del sacco nero.