Mancano i loculi al cimitero di Atrani: pubblicato un nuovo bando Necessario per scongiurare emergenze di carattere igienico sanitarie

Pubblicato il bando per la concessione di 25 loculi familiari per ossari presso il cimitero comunale di Atrani. Alla procedura di assegnazione, che andrà quindi a liberare spazi disponibili per le sepolture ordinarie, possono partecipare coloro che hanno almeno un familiare già tumulato o inumato all’interno del cimitero.

La misura intende far fronte ad una carenza di loculi, fosse ed aree per l’inumazione ormai cronica e ad assicurare, nell’immediato futuro, i seppellimenti ordinari scongiurando allo stesso tempo emergenze di carattere igienico-sanitario. In attesa che l’iter per l’ampliamento del cimitero, già avviato in Consiglio comunale pochi giorni fa, diventi un percorso concreto nei tempi più rapidi possibili.

I dettagli

In base alle modifiche al Regolamento approvate dal Consiglio Comunale lo scorso giugno, le concessioni già in atto decadranno se il loculo contiene cassettini con resti mortali. In caso di ulteriori emergenze recenti sentenze consentono la revoca delle concessioni anche dopo 50 anni dalla tumulazione, senza aspettare i canonici 99 salvo proroga.

Dei 25 loculi-ossari disponibili 5 sono riservati ai familiari di coloro che, sepolti o inumati presso il cimitero di Atrani, al momento del decesso risiedevano nel Comune di Ravello; il costo è di 2.505 euro, comprensivo di tumulazione, a cui va sommato quello relativo all’estumulazione (verrà applicata la tariffa del 023). Gli altri 20 sono destinati a che ha familiari già seppelliti e rientra in categorie diverse da quelle indicate in precedenza; il costo è di 1500 euro, anche in questo caso comprensivo della tumulazione, mentre per l’estumulazione sarà applicato il 50% della tariffa prevista per il 2023.

Tutti i concessionari saranno tenuti a versare a parte l’imposta di registro (pari a 200 euro) e l’imposta di bollo (64 euro); è possibile pagare sia in un’unica soluzione che in 5 rate tramite bonifico bancario o pagamento su c/c postale. Ogni nucleo familiare può essere assegnatario di un solo loculo-ossario, che potrà contenere i resti mortali di massimo 6 persone. Nel caso in cui le domande pervenute, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, siano più dei posti disponibili si procederà per sorteggio.

La domanda redatta sull’apposito modello predisposto (allegato “A”) va indirizzata all’Area Tecnica – Servizio Cimitero e presentata entro le ore 12,00 del 17 marzo (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando). Può essere presentata o a mezzo raccomandata A/R. in busta chiusa indirizzata a: "Comune di Atrani (SA) — Via dei Dogi n. 24 - 84010 Atrani (SA)". Sulla busta dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “DOMANDA AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOCULI FAMILIARI PER OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ATRANI”; o a mezzo busta chiusa consegnata a mano presso il protocollo del Comune di Atrani, sito in Atrani (SA) — Via dei Dogi n. 24, negli orari e nei giorni di apertura dell’Ufficio protocollo. Sulla busta dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “DOMANDA AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOCULI FAMILIARI PER OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ATRANI”; o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo elettronico del protocollo: protocollo.atrani@asmepec.it Nell'oggetto della PEC, dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “DOMANDA AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOCULI FAMILIARI PER OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ATRANI”.

Il bando completo è disponibile al sito istituzionale dell’Ente, da cui è possibile scaricare anche il modello da compilare per partecipare all’istanza.