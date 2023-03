Sarno, fibrillazioni verso il voto. Rega (Fdi): «Il Pd si sta sgretolando» «Quanto sta accadendo al Comune è frutto di una gestione fallimentare dell'Ente»

«Le dimissioni di Giuseppe Sodano prima da capogruppo e poi da consigliere sono la testimonianza dell’azzeramento del Partito Democratico a Sarno». Lo ha ribadito in una nota il consigliere comunale di opposizione, capogruppo in assise per Fratelli d’Italia, Antonello Manuel Rega.

«Sarno sta assistendo ad un totale scollamento dal Pd a favore di dinamiche che prepareranno sicuramente alle prossime elezioni amministrative. Tuttavia - ha continuato il consigliere - c’è da riconoscere che tutto ciò che sta succedendo presso Palazzo di Città è il frutto di una gestione fallimentare della cosa pubblica cittadina, e dopo un decennio di governo, il ruolo del partito dovrebbe essere tutt’altro che comprimario. Inoltre, c’è da riconoscere anche che è anomalo presentare come capogruppo un consigliere che era alla sua prima consiliatura e che, dunque, non aveva un passato politico ben strutturato».