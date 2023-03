A Positano una panchina bianca in memoria delle vittime della strada L'iniziativa per sensibilizzare sulla sicurezza stradale: presto nuovi progetti in città

Un gesto simbolico e l'occasione per sensibilizzare, nuovamente, le persone alla sicurezza stradale. Nella mattinata di ieri, nella piazzola di sosta in ‘’Località sponda’’ a Positano è stata installata una panchina bianca, in memoria delle vittime della strada.

L'inaugurazione

Durante la cerimonia sono stati numerosi gli interventi, profondi ed incisivi: sono intervenuti il Sindaco Giuseppe Guida, la Sindaca di Praiano Anna Maria Caso, il parroco Don Danilo, Celentano Anna assessore al comune di Positano, Silvia Frisina delegato alla presidenza dell’associazione familiari e vittime della strada, Maria Rosaria Vitiello giornalista e presidente dell’associazione per le strade della Vita.

Presenti numerose associazioni e enti tra cui la Federazione motociclisti italiani rappresentata da Antonino Schisano, Nello Aiello rappresentante del Moto club Praia a mare, Andrea Ferraioli presidente del distretto turistico di Amalfi, Rosalba Irace rappresentante della Croce Rossa costa d’Amalfi, Raffaele Guarracino assessore alla Protezione civile, i Carabinieri della stazione di Positano e gli agenti del Comando di polizia municipale, il consigliere Stefano Attanasio con il Forum dei Giovani e numerosi cittadini.

Perché una panchina?

A spiegare il perche dell'iniziativa è l'amministrazione comunale della città della Divina. In un lungo post pubblicato sulla pagina fb del Comune si legge: "Una panchina che ci invita a sedere e a riflettere sulla vita, su ciò che potrebbe succedere non rispettando le più semplici e basilari regole del codice della strada"

"Ma soprattutto riflettere cercando di immedesimarci in coloro che stanno vivendo le conseguenze per la tragica perdita di una persona cara a seguito di un incidente stradale", continuano dall'amministrazione. Proprio davanti la panchina è stata infatti posta una targa con su inciso un tema che Fernanda Marino, la 17enne morta in un incidente stradale lungo la strada Amalfitana, il 21 ottobre 2021, aveva scritto qualche settimana prima della tragedia che l’ha portata via.

"Un inno alla vita…all’amore per essa, un bene cosi prezioso ma che in un attimo puó scivolare via. - si legge nel messaggio dell'amministrazione - È per questo un invito a riflettere ed avere sempre consapevolezza delle proprie azioni. Le famiglie delle vittime della strada da anni chiedono con forza che il sacrificio dei loro cari non sia vano e che si intervenga in maniera più incisiva in una lotta che somiglia sempre di più ad una guerra".

"La panchina ha volutamente la forma di una pietra…una prima pietra con la quale c’è la volontà di voler costruire qualcosa di concreto, affinchè si possa fermare questa lunga scia di sangue sulle strade. Quando ci mettiamo alla guida di un veicolo abbiamo tra le mani una potenziale arma, ci sono incidenti che succedono per tragiche fatalità, ma nel momenti in cui ci mettiamo al volante ubriachi o sotto l’effetto di stupefacenti, o usiamo un cellulare o decidiamo di premere al massimo l’acceleratore, allora in questo caso non sarà più una tragica fatalità ma un evento voluto. Iniziamo perciò questo cammino di consapevolezza e di sensibilizzazione proprio da questa panchina ma proseguiamo con progetti tangibili, come l’evento che si è svolto in piazza dei racconti: una intera giornata dedicata ai bambini ed ai ragazzi sulla sicurezza stradale, perché sono il nostro futuro ed è necessario dare loro i giusti insegnamenti oggi per avere adulti consapevoli domani", le parole del sindaco Guida.

Attenzione alla sicurezza stradale

Nei prossimi mesi nelle scuole verrà realizzato un progetto approvato dal ministero dell’istruzione, che prevederà ore di lezione dedicate proprio alla sicurezza stradale rivolte proprio a quella fascia di età di ragazzi che presto si metteranno alla guida di un motorino.

Sul territorio, ha fatto sapere la fascia tricolore, saranno presto installati cartelli stradali che invitano, con messaggi forti ed incisivi, al rispetto delle regole della strada, così da per tenere sempre alta l’attenzione su un tema cosi importante come la sicurezza stradale.