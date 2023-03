Cava, l’annuncio dell’amministrazione: niente strisce blu in via Tafuri La decisione su indicazione dell’assessore Germano Baldi

Buone notizie per i cittadini di Cava de' Tirreni. Su indicazione dell’Assessore Germano Baldi, sentito il Sindaco Servalli, si è chiesto alla società Metellia Servizi di soprassedere nella realizzazione di stalli di sosta a pagamento in via Clemente Tafuri.

L'annuncio dell'amministrazione

"L’Amministrazione comunale si riserva una revisione del Piano della Sosta approvato nel 2021, fermo restando i principi ispiratori, nella direzione di una più equilibrata valutazione della mobilità e della sosta in città", il messaggio dal Comune.