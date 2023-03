Strada del Mingardo: al via le operazioni di brillamento del costone pericolante L’area è stata completamente interdetta per un raggio di 2 chilometri dal punto dell’intervento

Il cantiere si muove: sono in programma per domani le operazioni di di brillamento del costone roccioso pericolante sulla Sp562, detta Strada del Mingargo, tra Cala Finocchiara e la Spiaggia la Vela, a Marina di Camerota.

L’intervento risulta necessario per completare la messa in sicurezza della strada, in modo da poterla riaprire al traffico.

L'ordinanza

Il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta ha firmato un'ordinanza sindacale che prevede la completa interdizione dell'area per un raggio di 2 chilometri dal punto dell’intervento.

"Per il periodo temporale compreso tra le ore 8.00 e le ore 16.30 di martedì 14 marzo 2023 - si legge nel documento - il sindaco ordina che i residenti all'interno dell'area perimetrata devono essere informati delle operazioni e degli orari di brillamento, con divieto di uscire all’aperto per il periodo temporale sopraindicato. All'interno dell'area perimetrata, per li periodo temporale sopra indicato, è interdetto l'accesso di mezzi e persone".

L'interdizione alla circolazione veicolare e pedonale vale nelle aree comprese in un raggio di 2.000 metri dal punto di brillamento per il periodo temporale compreso tra le ore 8.00 e le ore 16.30 di martedì 14 marzo 2023 sino alla conclusione delle operazioni.

E' stato inoltre attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio comunale, il supporto necessario alla popolazione.

Gli interventi

L’arteria è stata chiusa in seguito ad una frana ed è ora necessario intervenire sul tratto pericolante del costone roccioso adiacente alla carreggiata. Nei giorni scorsi sono state avviate le procedure di perforazione della roccia proprio per consentire il posizionamento dell’esplosivo. Una volta ultimate le operazioni di brillamento, potrà partire l’ultimo step necessario alla riapertura della strada del Mingardo.