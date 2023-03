Corbara, targa in memoria delle vittime del Covid Istallata una pietra d'inciampo negli spazi del Centro Civico

Il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo, con l’zmministrazione comunale e la comunità di Corbara, hanno reso omaggio alle vittime del covid, in occasione della Giornata nazionale. È stata installata, negli spazi del Centro Civico, una pietra di inciampo.

Le parole del sindaco di Corbara

“Si tratta di un tributo doveroso e sentito per non dimenticare le vittime del covid, a livello nazionale e della nostra comunità, che perdemmo per questo nemico invisibile che tante ripercussioni dolorose ha determinato - dichiara il sindaco Pietro Pentangelo -. L’abbiamo installata nello spazio antistante la casa comunale e a poco passi dal centro civico che è stato attraversato negli ultimi due anni da migliaia di cittadini ed utenti dell’Agro che hanno potuto vaccinarsi nell’hub che li ha accolti per mesi ininterrottamente .



Il centro civico di Corbara, è diventato in quel periodo un riferimento fondamentale dell’Asl Salerno e con estrema dedizione abbiamo offerto gli spazi a medici e paramedici vaccinatori. Un impegno corale che ha dato speranza e sostegno. Non dimenticheremo cosa è stato il covid e le vittime della nostra comunità e di tutte le comunità locali, segnate da questa tragedia. Mi fa piacere che altri sindaci del territorio hanno colto la proposta che ho lanciare di installare questa pietra di inciampo. Ne traiamo gli opportuni insegnamenti rispetto ad un’epidemia che ha scosso il mondo e lasciamo un segno ad imperitura memoria”, ha concluso la fascia tricolore.