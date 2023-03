Più sicurezza sulle strade di Nocera Superiore: maggiori controlli Nel mirino chi usa il cellulare alla guida e chi non rispetta i limiti di velocità

Rispetto delle regole e sicurezza lungo le strade di Nocera Superiore: in prima linea la polizia municipale impegnata in prevenzioni e controlli.

È il nuovo Piano di presidio sul territorio disposto dal Sindaco Giovanni Maria Cuofano con il Comandante della Polizia Municipale Paolo Prudente.

I controlli, avviati da alcuni giorni, sono articolati in una serie di attività che vanno dal check-point di controllo in diversi punti strategici della città al rafforzamento dei pattugliamenti sia in centro cittadino che nelle zone urbane periferiche.

Nel mirino chi usa il cellulare alla guida e chi non rispetta i limiti di velocità

«Su diverse strade sono stati anche posizionati dei dossi per rallentare la corsa dei veicoli ed assicurare ai pedoni attraversamenti in sicurezza – spiega il primo cittadino – ma occorre fare ancora tanto per sensibilizzare quella minoranza che non rispetta le regole».

Sul versante della circolazione stradale, l’Amministrazione Cuofano negli ultimi anni ha messo in sicurezza diversi punti “a rischio” come l’incrocio di via Petrosino dove, insieme ai lavori di riqualificazione dell’intera zona, è stato installato un nuovo impianto semaforico a regolare il traffico dei veicoli e l’attraversamento, con pulsante di chiamata, per i pedoni.

Dispositivi di rallentamento (dossi artificiali) sono stati installati negli ultimi mesi in via S.Pietro, via Gloria, II Traversa di viale Europa e, nella giornata di ieri, in via Uscioli.

Nuovi attraversamenti dedicati saranno posizionati anche su via Vincenzo Russo, dove sono attualmente in corso i lavori di riqualificazione dell’arredo urbano, a completamento della nuova pavimentazione del tracciato.