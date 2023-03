Palazzo Petrone donato al Comune di San Cipriano Picentino Sarà destinato ad attività pubbliche, sociali e culturali

E' stata approvata l'acquisizione gratuita al patrimonio immobiliare comunale di San Cipriano Picentino del Palazzo Petrone alla Via Vernieri, con il relativo parcheggio e giardino di pertinenza oltre alla cappella.

La soddisfazione dell'amministrazione

"Così come indicato dal dott. Petrone Giuseppe che ringraziamo per questo gesto di grande benevolenza, il Palazzo sarà destinato ad attività pubbliche, sociali e culturali, ospiterà sedi di associazioni culturali e al suo interno si organizzeranno eventi per la valorizzazione del nostro territorio, inoltre sarà intitolato alla memoria del dott. Avvocato Vincenzo Petrone", hanno fatto sapere dal Comune.

L' Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Sonia Alfano, considera questa acquisizione una importante occasione di sviluppo locale che andrà ad arricchire il patrimonio storico, artistico e culturale di San Cipriano Picentino, incentivando in ancora di più la vocazione turistica e socioculturale del nostro territorio.