Al via i lavori di sostituzione della vecchia rete idrica a Sarno Interventi finanziati con fondi del PNNR per complessivi 5 milioni di euro

Al via i lavori di ammodernamento e sostituzione della vecchia rete idrica a Sarno. Gli interventi sono finanziati con fondi del PNNR per complessivi 5 milioni di euro.

Partiti in Via Santo Iasso i lavori di sostituzione di 870 metri della vecchia rete idrica con una nuova condotta in ghisa. Gli interventi di ammodernamento della rete idrica, appaltati dall'Ente Idrico Campano ed eseguiti dalla GORI, hanno già interessato Vico Cerrato e Masseria Iermaniello.

"I lavori della Gori - spiega Anna Robustelli, nella duplice veste di Consigliera Comunale e Consigliera del Distretto Sarnese-Vesuviano - sono finanziati con fondi del PNNR per complessivi 5 milioni di euro, che saranno utilizzati per sostituire la rete idrica cittadina nei punti dove sono state rilevate delle criticità ataviche. Mi scuso del disagio per i lavori in corso, ma stiamo realizzando opere importantissime per restituire alla nostra collettività una rete idrica nuova - nei tratti di strada oggetto degli interventi -. Opere destinate a favorire una gestione ottimale della risorsa idrica e finalizzate a ridurre gli sprechi, a limitare le inefficienze e a migliorare allo stesso tempo la qualità del servizio erogato ai cittadini".