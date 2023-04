Servizi igienici e docce sulle spiagge libere comunali di Castellabate Scelte le aree a maggior afflusso turistico per mantenere alti gli standard di sostenibilità

Con delibera di giunta n. 78/2023 si è approvata la proposta di installare servizi igienici e docce sulle spiagge libere comunali. Castellabate, ventiquattro volte Bandiera Blu, potrà assicurare già dal prossimo 1 giugno dei servizi igienico-sanitari sui propri litorali proprio per mantenere alti gli standard di sostenibilità ambientale. In fase di prima applicazione e in via sperimentale sono state scelte le aree a maggior afflusso turistico sprovviste di adeguati servizi igienici pubblici.

Nello specifico verranno installati bagni e docce nella spiaggia di frazione Lago, San Marco, località Pozzillo, Marina Piccola mentre la frazione di Ogliastro Marina e il parcheggio in Piazza Matarazzo verranno dotati solo di servizi igienico-sanitari.

Si tratta di opere stagionali fruibili dal 1 giugno al 30 settembre a disposizione dei tanti cittadini, amanti del mare e turisti che ogni anno decidono di trascorrere al mare le loro vacanze. Queste iniziative, congiuntamente alla pulizia costante degli arenili e degli specchi d’acqua del territorio comunale, hanno l’obiettivo di tutelare il più possibile le aree demaniali marittime e salvaguardare i litorali.

Le parole del sindaco Marco Rizzo

“Molte delle nostre spiagge già dal 1 giugno saranno dotate di servizi igienico-sanitari e docce pubbliche offrendo un servizio a tanti turisti e amanti del mare. Per una promozione turistica efficace è necessario oggi puntare sull’incremento e miglioramento dei servizi offerti sia a cittadini che potenziali fruitori” afferma il sindaco Marco Rizzo.

“Il nostro obiettivo è stato sempre quello di curare, tutelare e salvaguardare il nostro ambiente circostante, patrimonio naturale in cui abbiamo la fortuna di vivere. Questo progetto è frutto della ferma volontà di incrementare l’offerta turistica dotando i litorali di servizi pubblici essenziali e di tutelare l’ambiente demaniale. L’obiettivo per il prossimo anno è quello di dotare di questi servizi essenziali anche gli altri litorali liberi del nostro territorio ” dichiara il consigliere Dalila Russo.