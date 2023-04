Percorsi attrezzati per lo sport a Santa Maria di Castellabate Verranno istallate sul Lungomare della frazione

Saranno realizzati presto dei percorsi attrezzati per lo svolgimento dello sport libero a Santa Maria di Castellabate. Grazie al contributo pari a 35.000 euro ottenuto mediante apposita istanza di finanziamento presentata dal Comune di Castellabate proprio nell’ambito del PNRR MISSIONE 5 il Lungomare della frazione marinara sarà presto dotato di attrezzature idonee per praticare lo sport all’aperto.

Un interessante progetto che permetterà a tanti amanti dello sport di esercitarsi all’aria aperta godendo del bellissimo panorama e della salubrità dell’aria di mare. Un connubio perfetto tra sport e salute che soddisferà le esigenze di tanti cittadini e turisti che avranno modo di fruire del lungomare in un modo del tutto nuovo.

Le dichiarazioni del sindaco

“Questo è uno dei tanti importanti progetti che abbiamo in cantiere proprio per incrementare i servizi ai cittadini e turisti. Tutti potranno accedere e fruire di queste attrezzature gratuitamente e- sono certo- invoglieranno tanti a praticare sport all’aperto proprio vicino al mare. Castellabate sta muovendo fondamentali passi per affermarsi sempre più come meta turistica da scoprire, visitare e amare ma soprattutto vivere tutto l’anno” afferma il sindaco Marco Rizzo.

“Abbiamo creduto sin da subito in questo progetto. Dotare il lungomare di uno spazio in cui praticare sport all’aperto, e per di più gratuitamente, è frutto della cura costante che abbiamo per il nostro territorio e dell’attenzione che abbiamo ogni giorno verso ogni cittadino. Pertanto continueremo a seguire questa linea d’azione per apportare migliorie al nostro intero territorio” dichiara l’assessore Nicoletta Guariglia.

“Stiamo continuando a dare valore allo sport nella nostra programmazione. Dobbiamo essere i primi sostenitori e promotori dell’attività sportiva come elemento fondamentale per una vita sana e longeva” dichiara il consigliere Gianmarco Rodio.

“Presto realizzeremo questi percorsi attrezzati all’aperto grazie al finanziamento di 35.000 euro ottenuto mediante efficiente lavoro e sinergia della nostra amministrazione con gli uffici preposti, visti i tempi ristretti per la presentazione delle istanze.

Molto presto il nostro Comune verrà dotato di un'area per i tanti sportivi del nostro territorio” afferma il consigliere Clemente Migliorino.