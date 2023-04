Caggiano, installate due nuove pensiline alle fermate dell'autobus "Consentiranno un'attesa più sicura e utile nelle giornate di brutto tempo"

L'amministrazione comunale di Caggiano ha fatto installare due nuove pensiline alle fermate dell'autobus in località Mattina e località Calabri. Nuove postazioni per accogliere gli studenti e i pendolari in attesa del pullman.

"Dotate anche di panchine, consentiranno un'attesa più sicura e utile nelle giornate di brutto tempo", sottolineano dall'amministrazione.