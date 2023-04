Parco regionale Monti Lattari: sindaco Pentangelo eletto componente della giunta Le sue parole: “Nomina che mi sprona a lavorare ancora più intensamente per il nostro territorio”

Il Sindaco di Corbara Pietro Pentangelo è stato eletto componente della giunta esecutiva del Parco regionale dei Monti Lattari.

Il suo messaggio

“Ringrazio per la nomina che mi sprona a lavorare ancora più intensamente per il nostro territorio, un eccezionale scrigno naturalistico e culturale che va tutelato e valorizzato - dichiara il sindaco Pentangelo - La sinergia tra i sindaci e componenti

con il Presidente Tristano Dello Joio Ravallese e il presidente della Comunità del Parco, il sindaco di Tramonti Antonio Giordano, sta consentendo di infondere nuove energie per cogliere tutte le opportunità anche finanziarie per meglio valorizzare l’area del Parco regionale.

Una posizione strategica tra i siti Unesco della Costiera Amalfitana, i siti archeologici di Pompei e Stabia, la Penisola Sorrentina, che deve sollecitare azioni sinergiche coinvolgendo le filiere produttive, artigianali e le istituzioni e favorendo coesione nella tutela naturalistica.

Il mio impegno sarà dunque rivolto a favorire interazioni e progetti che mettano in rete le nostre comunità e valorizzazione delle nostre tipicità con la difesa e sostegno a quell’agricoltura eroica che fa del nostro territorio un modello di autentica sostenibilità”.