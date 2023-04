Stop allagamenti in via Cesarano a Pagani: realizzato uno scaricatore di piena Proseguono i lavori per il completamento della rete fognaria della città

Proseguono i lavori per il completamento della rete fognaria avviati da GORI acqua nel Comune di Pagani a novembre 2022. Nell’ambito di tali interventi, che vanno avanti a ritmo spedito, sono state ultimate le operazioni che consentono di alleviare notevolmente i disagi legati agli allagamenti, grazie alla realizzazione di uno scaricatore di piena in via Ippolito, a confine con il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.

Un’opera particolarmente significativa e attesa dai cittadini, frutto della sinergia tra Gori, Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno e Amministrazione Comunale. Tale intervento, infatti, consente di superare le criticità che si verificavano nella zona del centro cittadino, ed in particolare di via Cesarano, durante i forti temporali. Con la realizzazione di questa infrastruttura la portata di acqua meteorica in arrivo nella rete fognaria di via Cesarano sarà sensibilmente ridotta.

La soddisfazione del sindaco De Prisco

“Siamo entusiasti che quest’opera tanto necessaria quanto richiesta stia venendo a compimento. Pagani soffre da sempre di allagamenti a seguito delle piogge abbondanti in via Cesarano, con conseguenti notevoli disagi per la percorribilità stradale. Per questo ringrazio Gori e Consorzio di Bonifica per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, l’assessore Felice Califano, delegato alle Politiche Urbanistiche, per il coordinamento e tutto il supporto tecnico attuato, e il consigliere Gaetano Stanzione, per il contributo attivo alla causa. Via Cesarano è uno degli snodi principali del centro cittadino e per troppo tempo è risultata impraticabile in alcuni momenti dell’anno. Al completamento di questi lavori residenti, commercianti, pedoni e automobilisti non vivranno più i notevoli disagi subiti nel corso degli anni, a cui questa amministrazione con la collaborazione degli enti preposti ha detto basta” dichiara il Sindaco, Raffaele Maria De Prisco.

Gli interventi

Tale intervento fa parte di un progetto complessivo finanziato dalla Regione Campania per 2.000.000 di euro e di cui Gori è soggetto attuatore. Esso prevede il completamento dei collettori comprensoriali e l’estensione della rete fognaria, al fine di portare a depurazione all’impianto di Angri i reflui provenienti da via Cesarano, via Leopardi, via Perone, via Mangioni, traversa Mangioni, via Vicinale Filettine, traversa Seconda Filettine, via Corallo e via Lamioni. È prevista, inoltre, la realizzazione degli allacci alle utenze residenti e di un impianto di sollevamento in via Lamioni.

Le voci dell'amministrazione e del'amministratore delegato di Gori

“Anche le opere in corso nel comune di Pagani fanno parte del programma Energie per Sarno, nato dalla sinergia tra Gori, Regione Campania ed Ente Idrico Campano. Attraverso questa vasta azione di completamento degli schemi fognari e depurativi, articolata in 42 interventi, puntiamo al disinquinamento del bacino idrografico del fiume Sarno entro il 2025. Grazie agli sforzi messi in campo, ad oggi, sono complessivamente 27 gli scarichi in ambiente eliminati e oltre 100.000 gli abitanti serviti da depurazione” sottolinea l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello.

«Maggio sarà davvero cruciale dal punto di vista infrastrutturale. Sarà il mese del completamento di lavori di vitale importanza per la città di Pagani, interessata dal rifacimento del manto stradale in via Traversa Mangioni, via Traversa Taurano, via Vicinale Fiuminale e II Traversa Filettine, e dalla sostituzione dell’intera rete idrica in via Taurano, dopo lo stop causato da un problema tecnico. Oltre al completamento in via definitiva di opere già iniziate, saranno avviati ulteriori interventi alla rete idrica e fognaria. Per questa efficiente opera complessiva ringrazio Gori, soggetto attuatore del progetto, il Consorzio di Bonifica, l’ufficio tecnico comunale e l’amministrazione del sindaco De Prisco per la fiducia datami e tutto il supporto” commenta l'assessore Felice Califano.