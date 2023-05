Al via i lavori in via Federico Ricco a Nocera: sindaco illustra piano viabilità Un primo step riguardante la realizzazione della rete fognaria e l’ammodernamento della rete idrica

E’ in programma lunedì 8 maggio l’inizio dei lavori lungo la SP4, nel tratto di via Federico Ricco che attraversa Nocera Superiore.

Si tratta di un primo step di lavoro riguardante la realizzazione della rete fognaria e l’ammodernamento della rete idrica, propedeutico per il successivo intervento concernente la nuova pavimentazione stradale.

Ad illustrare le varie fasi d’intervento, nel corso della conferenza convocata per sabato 6 maggio alle ore 10:30 al Comune di Nocera Superiore, sarà il Sindaco Giovanni Maria Cuofano, insieme al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici ed al Comandante della Polizia Municipale Paolo Prudente.

Le parole del primo cittadino

«Dopo tanti confronti oggi siamo nella fase pienamente operativa – dichiara il primo cittadino – ma l’Amministrazione non si è limitata a far intervenire la Provincia, ma ha chiesto all’ente gestore, ovvero a chi gestisce i sottoservizi, di operare sulla rete idrica su un tratto di strada che, come via Indipendenza, né è sprovvisto. Questo è un intervento che guarda, in concreto, alla tutela dell’ambiente e dà la possibilità a tanti fabbricati di allacciarsi correttamente in fogna e adeguarsi alle attività di depurazione. In sintesi – chiude Cuofano – l’intervento complessivo concordato con gli operatori, su via Ricco, risponde alla linea operativa dell’Amministrazione adottata ogniqualvolta abbiamo richiesto intervenuti a gestori esterni o quando siamo intervenuti noi in maniera diretta: e cioè intervenire una volta sola ed in maniera risolutiva».