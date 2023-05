Paura a Camerota: crolla parte del tetto del Comune Non si registrano feriti

Paura questa sera a Camerota. Intorno alle 19 la copertura del tetto del Comune, situato in Piazza San Vincenzo, è crollata all’interno dell’edificio.

Fortunatamente il crollo non ha coinvolto persone e non si registrano, dunque, feritio gravi conseguenze. Per motivi di sicurezza è vietato l’accesso al Municipio.