Baronissi, Galdi rompe gli indugi e lancia la sfida: «In campo per le comunali» «Presenteremo un progetto civico per garantire un'alternativa seria e credibile alla città»

Servizi ed opportunità di sviluppo per la città di Baronissi. È l'appello rivolto dai consiglieri comunali di opposizione del Comune di Baronissi, Luca Galdi, Serafino De Salvo, Maria De Caro, Giovanni Moscatiello e Sabatino Ingino, nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina presso la sede dell'associazione “Uniamoci”.

L'incontro con la stampa è stato, innanzitutto l'occasione per fare il punto sulle principali criticità che riguardano il territorio. «Le strade cittadine versano in uno stato pietoso», ha spiegato il leader dell'opposizione Luca Galdi. «Nonostante ci siano risorse in bilancio, si continua a ritardare un piano straordinario di manutenzione. Invitiamo, inoltre, il sindaco Valiante e la Giunta a sollecitare analoghi interventi urgenti anche alla Provincia, ente gestore delle principali arterie che conducono agli svincoli autostradali di Baronissi Nord e Baronissi Sud».

Per l'opposizione, inoltre, è necessario programmare nuovi interventi per l'edilizia popolare. «Il Paese tutto - chiarisce Galdi - sta vivendo una crisi spaventosa e sono sempre più le famiglie che versano in una condizione d'indigenza. Riteniamo che si debba partire dal basso, con azioni piccole ma concrete, per aiutare chi è meno fortunato. In tal senso crediamo che il diritto alla casa debba rappresentare la priorità per un'Amministrazione».

Crisi che, secondo i consiglieri di minoranza, può essere fronteggiata anche garantendo nuove opportunità di sviluppo e crescita sul territorio. «È giunto il momento - tuona Galdi - di concretizzare il progetto di Città della Medicina. Un'opera immaginata a fine degli anni Novanta e che, ad oggi, continua ad essere un'incompiuta. In questi anni si è perso, secondo noi troppo tempo, bisogna riempire d'idee e progetti quel contenitore ma, soprattutto, bisogna scongiurare a tutti i costi il rischio di realizzare una cattedrale nel deserto e, per questo servono idee, responsabilità e concretezza».

I temi esposti nel corso della conferenza stampa rappresenteranno la base del programma elettorale che sarà proposto alla città alle elezioni Amministrative del 2024. «Siamo in campo - conclude Galdi - con un progetto civico per garantire un'alternativa seria e credibile a Baronissi al di là delle appartenenze ai partiti».