Franco Gioia e Giuseppe Albano abbracciano il progetto +Europa Adesione al partito per gli amministratori di Fisciano e Siano

«Aderiamo al partito per portare avanti le istanze dei nostri cittadini». Così Franco Gioia, assessore di Fisciano, e Giuseppe Albano, consigliere comunale di Siano, hanno spiegato la loro scelta politica che li ha portati ad abbracciare il progetto +Europa. In conferenza stampa, alla presenza di Piercamillo Falasca, vicesegretario nazionale del partito, Alfonso Maria Gallo, componente della segreteria nazionale, Bruno Gambardella, vicepresidente dell’assemblea nazionale e Francesco Sodano, componente dell’assemblea nazionale, Gioia e Albano hanno ribadito le motivazioni che li hanno avvicinati a +Europa. «In primis per avere una visione più europeista della politica, nel senso di estenderla oltre i confini territoriali con l’obiettivo di mantenere intatti i valori e le tradizioni locali. Rendere un territorio più europeo significa appunto conferirgli una visione più ad ampio raggio, sia dal punto di vista delle tutele che da quello delle opportunità».

L’integrazione e l’unione tra le aree vaste, dunque, ma anche la necessità di una nuova visione politica e istituzionale: «Il punto principale è tutelare i diritti e le libertà di tutti i cittadini e ridare dignità al lavoro e ai giovani. Soprattutto loro, i giovani, che rappresentano la futura classe dirigente del nostro Paese. I giovani devono trovare le condizioni ideali per crescere in un ambiente adatto alle loro potenzialità al fine di sfruttarle al meglio, cercando di evitare anche la triste fuga di cervelli. E per fare questo l’impegno deve appunto essere comune e deve essere più incisivo proprio come +Europa».

Quanto all’impegno sul territorio, «l’obiettivo è quello di creare sul nostro territorio un nuovo soggetto politico capace di portare avanti e sostenere le istanze provenienti dal basso, dai cittadini, in modo da dare voce a chi oggi voce non ne ha. E questo sarà possibile anche grazie alla filiera istituzionale presente in +Europa, capace di avere un gruppo all’interno del Consiglio regionale e presente in Parlamento soprattutto con il segretario Riccardo Magi che sarà presente sul nostro territorio il 5 giugno prossimo ad un primo evento che stiamo organizzando».