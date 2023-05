Salvarono persone dalla Solofrana: proposto riconoscimento al merito civile La giunta comunale di Roccapiemonte: Doveroso premiare l'azione eroica di Buonocore, Vuolo e Lanzara

Salvarono le persone dalle acque fangose della Solofrana: la giunta comunale di Roccapiemonte propone il riconoscimento di onorificenza al merito civile per Giovanni Buonocore, Luigi Vuolo e Giuseppe Lanzara. Numerosi residenti della frazione San Potito di Roccapiemonte e molti automobilisti, grazie al loro rapido intervento di soccorso, furono tratti in salvo dalle acque e dal fango del torrente Solofrana che esondò lo scorso 4 novembre 2022. A distanza di alcuni mesi, arriva dalla Giunta Comunale di Roccapiemonte, la proposta di riconoscimento di Onorificenza al Merito Civile per Giovanni Buonocore, all’epoca Comandante della Polizia Municipale di Roccapiemonte, per Luigi Vuolo, volontario del Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte e per il cittadino Giuseppe Lanzara.

I fatti

• il 4 novembre 2022, il già Comandante Buonocore, accortosi che il torrente Solofrana aveva rotto gli argini e che le acque fangose si stavano riversando copiosamente nelle strade limitrofe, dimostrando una perfetta sintesi tra senso del dovere e risoluzione della criticità creatasi, non esitava ad intervenire ed a trarre in salvo automobilisti e pedoni che erano rimasti coinvolti nell’evento calamitoso; gesto esemplare e di alto valore professionale ed umano, che testimonia il forte legame che unisce la Polizia Municipale alla popolazione di Roccapiemonte;

• In quello stesso giorno, durante gli eventi calamitosi, il volontario di Protezione Civile Luigi Vuolo, con generoso slancio ed elevato senso del dovere, mettendo a repentaglio la propria vita, non esitava ad intervenire con estrema prontezza in una situazione particolarmente drammatica, causata dalla rottura degli argini del torrente Solofrana, le cui acque torbide e fangose avevano sommerso il piano terra della residenza per anziani “Domus de Maria”, salvando una paziente allettata che stava per affogare chiusa in una stanza ed un anziano rimasto bloccato in ascensore. Un esemplare gesto di altruismo e professionalità;

• Presso la casa di riposo per anziani “Domus de Maria” si portava anche il cittadino Giuseppe Lanzara che, saputo di alcune persone in pericolo di vita, con coraggio, profondo senso del dovere ed encomiabile altruismo, non esitava ad intervenire aiutando il volontario di Protezione Civile e traendo così in salvo due persone.

"Doveroso premiare l'azione eroica di Buonocore, Vuolo e Lanzara"

I fatti accaduti quel 4 novembre 2022 a Roccapiemonte, alla frazione San Potito, ebbero ampio risalto nelle cronache locali e nazionali, ed in virtù dei principi ispiratori della legge n.658/1956 e visto che è opportuno proporre la deliberazione alla valutazione ed all’esame della Commissione per le ricompense al Valor Civile e Merito Civile, su proposta del Sindaco Carmine Pagano è stato espresso l’assoluto parere positivo per il riconoscimento di una ricompensa con una medaglia d’argento al Merito Civile, da conferire con decreto del Presidente della Repubblica, per le azioni compiute da Buonocore, Vuolo e Lanzara.

"Sono stati giorni davvero terribili quelli che Roccapiemonte ha vissuto ad inizio novembre scorso. L'esondazione del torrente Solo frana, mise a dura prova questa Amministrazione, ma in quei momenti difficili abbiamo dimostrato unità, compattezza e organizzazione. Era doveroso premiare l'azione eroica di Buonocore, Vuolo e Lanzara, che ringraziamo di cuore, insieme a tutti gli altri agenti di polizia locale, i volontari di Protezione Civile, e coloro che all'epoca hanno fornito il proprio contributo e tuttora lo fanno quotidianamente" hanno dichiarato il Sindaco Carmine Pagano e il viceSindaco con delega a Polizia Municipale e Protezione Civile Roberto Fabbricatore.