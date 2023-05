Restyling di via Pisacane ad Agropoli: a giugno la riapertura del tratto L'importante arteria è stata oggetto di interventi di messa in sicurezza e manutenzione

Agropoli si prepara all'estate. Manca davvero poco al completamento degli interventi di messa in sicurezza e restyling di via Carlo Pisacane, arteria stradale che collega il porto turistico con via Granatelle.

L'impresa sta provvedendo al montaggio della ringhiera, che richiama le onde del mare, manca poi da predisporre la nuova illuminazione, quindi dovranno essere ultimate le finiture.

"Nel prossimo mese di giugno questa importante area verrà restituita alla piena fruibilità e con essa anche il Palazzo Civico delle Arti che insiste proprio sull'arteria stradale oggetto di lavori", è il commento del sindaco Roberto Antonio Mutalipassi.