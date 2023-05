Carenza di medici ospedale Roccadaspide, Cisl Fp: La sanità deve funzionare La denuncia dei delegati di Salerno: "Necessario un reclutamento immediato e straordinario"

La Cisl Fp di Salerno denuncia l’aggravarsi della carenza cronica di Medici, soprattutto nella immediata emergenza estiva. L’ultima criticità è quella di Cardiologi e degli specialisti di Medicina Interna, per non parlare degli specialisti Ortopedici e Chirurghi.

"Ultimamente, - si legge nella nota - basti pensare che per carenza di Cardiologi non si possono erogare le prestazioni dell’Ambulatorio di Cardiologia, il ridotto numeri di specialisti e nonostante che la unità operativa è il centro di riferimento

per l’intero territorio della Valle del Calore e non solo. Ci vediamo costretti a segnalare ancora una volta le criticità assistenziali del territorio per rimarcare, se ce ne fosse ancora bisogno, il principio fondamentale che i cittadini della Valle del Calore hanno diritto a visite specialistiche ambulatoriali, al funzionamento normale delle attività sanitarie dell’Ospedale di Roccadaspide per non costringerli ad estenuanti e gravosi pellegrinaggi della salute".

"Noi vogliamo - dichiarano i dirigenti sindacali della CISL FP Pellegrino, Aulisio e il Coordinatore Area Centro Sud Lorenzo Conte - che venga tutelata la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, come prevedono le normative vigenti, unica strada percorribile per rispettare tutte la comunità di riferimento. Si chiede - continuano i delegati della CISL FP di Salerno - che si attui quanto previsto dal piano ospedaliero nel pieno rispetto della legge e della dignità umana su tutto il territorio dell’Area Sud dell’ASL Salerno".

Bisogna considerare che il Presidio Ospedaliero di Roccadaspide è indispensabile per il bacino di utenza del comprensorio della Valle del Calore per cui "la chiusura momentanea dell’Ambulatorio di Cardiologia attivata con l’ultima disposizione nel concreto elimina un servizio nel mentre tutta la specialistica di cardiologia, a causa della forte carenza di medici, si mantiene solo ed esclusivamente grazie grazie allo spirito di abnegazione dei tre medici presenti in servizio. Appare evidente che tale disposizione se letta congiuntamente alla carenza di medici specialisti ortopedici e di medicina interna, evidenzia la necessità di una forte spinta programmatoria attraverso un reclutamento immediato e straordinario per favorire il potenziamento degli attuali organici, aspetto tutt’altro che irrilevante alla luce della constatata evidenza che per tutto il territorio di riferimento, ospedale di Roccadaspide rappresenta l’unica struttura sanitaria presente", concludono il Delegato Sindacale Mario Pellegrino, il Delegato RSU Giuseppe Aulisio, il Coordinatore Area Centro Sud Lorenzo Conte.