Pontecagnano Faiano: Lanzara vara la nuova giunta, Psi escluso e scontento Tre donne e due uomini nell'esecutivo. Sindaco sotto attacco: "Scelta politica miope"

Parte tra le polemiche il secondo mandato da sindaco di Pontecagnano Faiano di Giuseppe Lanzara. Il Psi, infatti, è rimasto fuori dalla giunta: una decisione maldigerita dagli esponenti del garofano rosso che, in una nota, hanno manifestato tutto il proprio malcontento. Le nomine sono state ufficializzate nella giornata di ieri, dopo la cerimonia di proclamazione ed il discorso programmarico dinanzi alla casa comunale.

Nello specifico il sindaco ha nominato assessori:

Nunzia Fiore: vice sindaco ed assessora con deleghe alla Polizia Municipale, Protezione Civile e Sicurezza, Bilancio e Finanze, Trasparenza ed Agricoltura);

Roberta D’Amico: assessora con deleghe alla Sanità, Cultura e Beni Culturali, Politiche Comunitarie, Coordinamento Strategico PNRR, Pari Opportunità, Sviluppo Economico, Formazione, Rapporti con l’Università, Politiche del Lavoro, Tutela degli Animali;

Gerarda Sica: assessora con deleghe alla Istruzione, Politiche Sociali, Piano di Zona, Diritti ed Inclusione;

Raffaele Sica: assessore con deleghe ai Lavori Pubblici, Beni Patrimoniali e Infrastrutture, Masterplan e Fascia Costiera, Project Financing;

Dario Vaccaro: assessore con deleghe all’Urbanistica, Edilizia, Condono, Attività Produttive e Commercio, Politiche Giovanili, Associazionismo e Volontariato;

Lanzara si è riservato le deleghe inerenti al Turismo e Marketing territoriale, Risorse Umane, Servizi Demografici ed Elettorali, Decoro Urbano, Innovazione Tecnologica, Smart City e Agenda 2030, Avvocatura, Contenzioso e tutto ciò che non è espressamente delegato.

Ha, infine, attribuito le seguenti deleghe ai Consiglieri eletti di maggioranza:

Fabio Caiazzo: Demanio;

Beniamino Castelluccio: Ecologia, Verde, Politiche Ambientali;

Francesco Fusco: Tributi, Mobilità, Trasporti;

Arturo Giglio: Aeroporto, Grandi Opere;

Vittorio Marino: Spettacoli, Eventi, Mercati Rionali e Fiere;

Gaetano Nappo: Sport, Manutenzione e Servizi Cimiteriali; Azienda Speciale.

Sono stati eletti Consiglieri Comunali anche Antonio Avallone, Alessandro Maisto, Fiorella Palo e Christian Di Chiara: i primi due alla seconda riconferma nella massima assise cittadina, il terzo e la quarta alla prima esperienza in Consiglio.

Da una riunione avvenuta a pochi giorni dal successo elettorale, è emerso che il sinsdaco ed i consiglieri comunali, all’unanimità, abbiano espresso la volontà di voler proporre e votare, in sede istituzionale, il consigliere Francesco Fusco per la seconda carica istituzionale, ovvero quella di Presidente del Consiglio; alla carica di vice presidente, la stessa maggioranza, sempre all’unanimità, proporrà il nome del consigliere comunale Arturo Giglio, rieletto nel gruppo del Psi.

"Ho rivissuto la gioia e l’emozione di cinque anni fa, quando indossai per la prima volta la fascia tricolore", ha affermato il primo cittadino Giuseppe Lanzara. "Oggi, più nettamente, avverto il senso di responsabilità verso questa città, che mi ha riconosciuto senza dubbio alcuno grande fiducia e stima. In questo senso, devo molto a chi mi ha accompagnato nella prima parte del viaggio: ribadisco con fermezza che il ruolo di tutti è stato fondamentale per ottenere questo enorme successo, e non solo in termini numerici. Ora inizia un secondo percorso, con vecchi e nuovi compagni di avventura: so che sarà più intenso, pregno di nuovi obiettivi, ma sono certo che andrà bene, sulla base della competenza acquisita e delle nuove sfide che ci apprestiamo a vivere. Grazie alle istituzioni, ai candidati, alla famiglia ed agli amici. Grazie ad ogni singolo cittadino che ha segnato la x sul mio nome e su quello delle mie liste, ma anche a chi non lo ha fatto. Sarò il Sindaco di ogni abitante di questa città e proseguirò nel segno della trasparenza, della fattività e del dialogo. Ci aspettano anni duri, ma bellissimi, ancora insieme”.

Psi all'attacco: "Scelta miope"

La composizione della Giunta, tuttavia, ha lasciato scontenti i socialisti che hanno manifestato il proprio pensiero in una nota firmata dal segretario provinciale Silvano Del Duca e dal consigliere regionale Andrea Volpe. "Il Partito Socialista, nell’augurare buon lavoro al rieletto Sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, e alla squadra di governo che lo affiancherà, prende atto delle scelte politiche che lo stesso ha adottato nella composizione della Giunta. Registriamo un forte disappunto: una scelta miope in un più ampio quadro di coalizione, che ci vede insieme non solo nei comuni ma anche in Provincia e in Regione. Con tali scelte, del tutto legittime per carità, Lanzara ha inteso tradire quello spirito di coalizione politica plurale che, con grande impegno, stiamo provando a costruire nel comune picentino, come in tutta la provincia. È vero che il civismo è diventato un elemento di arricchimento della politica italiana ed è spesso la risposta alla crisi del sistema politico e dei partiti. Ma da solo non basta e non può essere considerato sostitutivo della politica! Occorrerebbe impegnarsi davvero per recuperare credibilità alla politica, passo necessario per risolvere in Italia la crisi di rappresentanza e di democrazia.

Ed è anche evidente che non si sta comprendendo fino in fondo il segnale che in tutto il Paese ci viene: il vento favorevole al centro destra è conseguenza non soltanto dei meriti della coalizione dei partiti di Governo, tutt'altro, quanto della miopia con la quale, nel centro sinistra, si continua a perseguire ancora la strada dannosa dell'autosufficienza, in particolare del Pd. Ne risulta oggettivamente indebolita la proposta politica del centro sinistra, che sarebbe necessaria per mettere in campo una coalizione ampia, credibile ed alternativa alle destre. Noi non ci rassegniamo e a Pontecagnano il Psi, soddisfatto del risultato conseguito con il suo 5.1%, grazie al lavoro di squadra e all'impegno di tutti i candidati, che oggi dobbiamo ringraziare, con il suo consigliere comunale Arturo Giglio, non farà mancare il suo apporto alla maggioranza per tutte le iniziative messe in campo nell'interesse dei cittadini e fungerà da pungolo alle scelte amministrative con quello spirito critico e libero che da sempre contraddistingue il fare politico dei socialisti".